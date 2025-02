Karácsony: Klärung der Schieneninfrastruktur als Schlüssel zur Entwicklung von Rákosrendezö

Die Stadtverwaltung der Hauptstadt muss sich mit der staatlichen Eisenbahngesellschaft MÁV über den Status der Eisenbahninfrastruktur in der Industriebrache Rákosrendező einigen, bevor die Entwicklung des Stadtteils in Angriff genommen werden kann, sagte der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, am Freitag bei Fachgesprächen zu diesem Thema – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Zu den Fragen gehören der notwendige Ausbau der Eisenbahninfrastruktur sowie die Einigung auf einen detaillierten Masterplan, sagte er und wies darauf hin, dass ein gemeinsames Verständnis über den Zugbetrieb und den Umfang der dafür erforderlichen Fläche sowie über die von der Regierung geplanten Investitionen erforderlich sei. In Anbetracht der Tatsache, dass die Regierung die Vorkaufsrechte an Rákosrendező, die einem kommunalen Unternehmen gehören, anerkannt hat, sagte er, die Regierung habe „den richtigen Weg eingeschlagen“. „Wir möchten wirklich glauben, dass die Regierung die besten Interessen Budapests im Sinn hat“, sagte er und fügte hinzu, dass dies im Moment schwierig sei. Solange die Regierung keine positive Einstellung zeige, „wird aus den Träumen nichts werden“, fügte er hinzu.