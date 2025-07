Karácsony: Die Hauptstadt fordert von der Regierung ein Gesetz für Rákosrendezö

Die Hauptstadt fordert von der Regierung, dass ein spezielles „Rákosrendező-Gesetz” die notwendigen Vorschriften für das bedeutendste Investitionsvorhaben des letzten halben Jahrhunderts festlegt, schrieb Bürgermeister Gergely Karácsony am Montag auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut dem Beitrag des Bürgermeisters soll in Rákosrendező ein grüner, neuer Stadtteil des 21. Jahrhunderts entstehen, doch „die Schaffung des ersten autofreien, erschwinglichen Stadtteils mit positiver Energiebilanz stößt derzeit auf zahlreiche rechtliche Hindernisse”. „Deshalb bitten wir die Regierung unter Ausübung unseres von den arabischen Investoren übernommenen Rechts, ein spezielles Gesetz für Rákosrendező zu erlassen, das die für die bedeutendste Investition des letzten halben Jahrhunderts erforderlichen Rechtsvorschriften regelt”, schrieb er. Der Bürgermeister merkte an: „Die endlose Reihe veralteter innerstaatlicher Rechtsvorschriften müsste geändert werden, angefangen bei der vorgeschriebenen Anzahl von Parkplätzen über die Regenwasserableitung bis hin zur Installation von Sonnenkollektoren.“ Seiner Meinung nach müssten diese Rechtsvorschriften ohnehin überprüft werden, sodass die grüne Entwicklung von Rákosrendező als Vorbild für die gesamte ungarische Bauwirtschaft dienen könnte. Gergely Karácsony bezeichnete es als besonders wichtig, dass die Hauptstadt die Befugnisse erhält, ohne die eine Investition dieser Größenordnung unmöglich zu realisieren ist. „Der Staat hält sein Wort: Was dem arabischen Investor zugestanden worden wäre, steht auch den Budapesterinnen und Budapestern zu!”, erklärte der Bürgermeister.