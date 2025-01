Karácsony: Rákosrendezö-Projekt wirft Fragen der Autonomie und Souveränität auf

Das geplante Entwicklungsprojekt im Budapester Rákosrendező-Gebiet wirft Fragen der Souveränität und Autonomie auf, sagte Bürgermeister Gergely Karácsony am Mittwoch vor der Stadtverordnetenversammlung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Vorfeld einer Abstimmung darüber, ob die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und das Gebiet kaufen soll, sagte der Bürgermeister, dass „die Sache Rákosrendező“ darüber entscheiden werde, „ob ein so großes Projekt in einem so wichtigen Gebiet der Stadt im Einklang mit dem Willen der Anwohner umgesetzt wird … oder auf eine ganz andere Weise“. In der Zwischenzeit sagte der Bürgermeister, dass ein kürzlich ergangenes Urteil bezüglich der „Solidaritätssteuer“ der Stadt, die an den zentralen Haushalt zu zahlen ist, ebenfalls direkte Auswirkungen auf die Autonomie und Freiheit der Stadt hat. „Es gibt keine freie, sich selbst versorgende Stadt ohne Ressourcen, die sie frei und unabhängig nutzen kann“, sagte Karácsony. Nach dem Urteil sei die Einziehung von über 28 Milliarden Forint (68,6 Millionen Euro) von den Konten der Stadt im Jahr 2023 unrechtmäßig gewesen.