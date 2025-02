60 Prozent der berufstätigen Ungarn haben eine Urlaubsreise unternommen

Sechzig Prozent der erwerbstätigen Ungarn haben in den vergangenen zwei Jahren mindestens eine Urlaubsreise ins Ausland oder ins Inland unternommen, wie eine repräsentative Umfrage von Aldi Holidays, der Reisemarke der deutschen Handelskette, zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut der Ende 2024 von NRC Marketingkutató és Tanácsadó durchgeführten Umfrage gaben die Urlauber durchschnittlich 105.000 Forint pro Person für Inlandsreisen und 250.000 Forint für Urlaube im Ausland aus. Etwa 28 % der Befragten gaben an, nur im Inland zu verreisen, und 28 % gaben an, sowohl im Inland als auch im Ausland zu reisen. Die meisten Ungarn, die Inlandsreisen unternehmen, bleiben höchstens vier Nächte weg von zu Hause, während nur 8 % mehr als eine Woche unterwegs sind. Die beliebtesten Reiseziele ungarischer Urlauber im Inland sind der Balaton sowie die Gebirgszüge Matra und Bükk im Nordosten des Landes. In anderen europäischen Ländern sind Italien und Griechenland die beliebtesten Reiseziele.