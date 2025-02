Karácsony: Regierung will Rákosrendezö-Zusagen rückgängig machen

Der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony hat der Regierung vorgeworfen, sie wolle ihre Zusagen zur Verkehrsentwicklung auf der Rákosrendező-Brache rückgängig machen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Es wird sich bald zeigen, ob die Budapester Bevölkerung der Regierung genauso wichtig ist wie der arabische Investor“, sagte der Bürgermeister in einem Beitrag in den sozialen Medien am Samstag. Karácsony sagte, die Regierung habe sich in einem Zwei-Drittel-Gesetz zu einer Verkehrsinvestition in Höhe von 320 Milliarden Forint (789,5 Mio. EUR) verpflichtet, ohne die die für das Gebiet geplante Investition in ein grünes Wohngebiet gar nicht erst beginnen könne. Gemäß dem Kaufvertrag müssen sich die Regierung und der Stadtrat innerhalb von sechs Monaten über die Einzelheiten und den genauen Zeitplan der Erschließungen einigen, fügte er hinzu. Diese Erschließungen kosten mehr als zehnmal so viel wie die Sanierung des Gebiets, aber da sich die Regierung auf Letzteres konzentriere, sei dies eine Vorbereitung darauf, dass die Regierung „von ihren Verpflichtungen zurücktritt“, sagte der Bürgermeister und fügte hinzu, dass der Stadtrat „dies nicht zulassen werde, weil der arabische Investor nicht wichtiger sein könne als die Menschen in Budapest“.