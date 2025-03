Die Zukunft gehöre den Patrioten und unabhängigen Nationen, nicht den Imperien, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in seiner Rede anlässlich des Jahrestages der Revolution und des Freiheitskampfes von 1848/49 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die Idee der ungarischen Freiheit ist zeitlos und ewig“, sagte Orbán in seiner Rede, die er am Samstag vor dem Nationalmuseum hielt. Der Ministerpräsident sagte, dass an diesem Tag vor 177 Jahren das Ideal der ungarischen Freiheit „Gestalt annahm, verkörpert wurde und unter uns wandelte; der 15. März bleibt für alle Generationen von Ungarn ein besonderer Tag…“. sagte Orbán: „1848 sagten sie, die Zukunft gehöre dem leuchtenden Reich in Wien; 1956 sagten sie, die Zukunft gehöre dem roten Sowjetreich; und jetzt sagen sie, die Zukunft gehöre dem regenbogenfarbenen Weltreich.“ „Aber es gab eine Wende jenseits des [Atlantiks], und es stellt sich heraus, dass wir die Zukunft sind; dass die Zukunft nicht den Imperien gehört, sondern den Patrioten und unabhängigen Nationen“, sagte Orbán.