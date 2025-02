Ungarn: Gehaltserwartungen von Berufseinsteigern steigen

Die monatlichen Netto-Gehaltserwartungen junger Ungarn, die eine Einstiegsposition suchen, stiegen von 308.000 HUF im letzten Jahr auf 383.000 HUF, teilte die Rekrutierungsseite Profession.hu am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die Gehaltserwartungen von Absolventen wirtschaftlicher und technischer Universitäten lagen im Durchschnitt bei 400.000 HUF. Arbeitssuchende mit mindestens zehn Jahren Erfahrung in kaufmännischen oder technischen Bereichen erwarteten zwischen 675.000 und 700.000 Forint pro Monat. Profession.hu hat 265.000 Absolventen in seiner Datenbank registriert. Die meisten von ihnen haben an der Budapester Universität für Wirtschaft und Handel, der Budapester Universität für Technologie und Wirtschaft, der Universität Debrecen, der Eötvös Loránd Universität und der Universität Szeged studiert.