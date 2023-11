Hankó: Ungarischer Abschluss zählt auf dem Arbeitsmarkt

Ein ungarischer Hochschulabschluss führt zu einem Lohnvorteil: Absolventen verdienen nur 42 Tage nach ihrem Abschluss das 1,3-fache und nach sieben Jahren das 1,7-fache des nationalen Durchschnittslohns, sagte Balázs Hankó, der Staatssekretär für Hochschulbildung, am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Absolventen finden in der Regel schnell eine Stelle und acht von zehn beginnen in einer höheren Position zu arbeiten, sagte er. Außerdem bleiben sechs von zehn Absolventen in der Region, in der sie studiert haben, um dort zu arbeiten. Absolventen der Ingenieurwissenschaften verdienen 7,5 Jahre nach ihrem Abschluss das Doppelte des nationalen Durchschnittslohns, bei IT-Fachleuten beträgt der Aufschlag das 2,5-fache. Auch Medizinabsolventen finden oft sofort eine Stelle und erhalten das Doppelte des Durchschnittsgehalts, sagte er.

Hankó wies darauf hin, dass das System der Hochschulzulassung in diesem Jahr überarbeitet wird und den Universitäten mehr Freiheit bei der Gewichtung der Prüfungsergebnisse eingeräumt wird und sie ihre eigenen Aufnahmeprüfungen festlegen können. Er sagte, das ungarische Hochschulsystem habe eine Trendwende in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit vollzogen, und die Zulassungen seien in diesem Jahr um 33 % gestiegen, wobei 42.000 ausländische Studenten an ungarischen Universitäten studierten und 5.000 Praktika im Ausland absolvierten. Die Politik hat sich darauf verlegt, die Studiengänge auf den Markt abzustimmen, während ein System zur Verfolgung der beruflichen Laufbahn von Hochschulabsolventen ein gutes Bild davon vermittelt, wie wertvoll bestimmte ungarische Abschlüsse sind, fügte er hinzu.

