Orbán: EU in „großen Schwierigkeiten“ wegen „Politik gegen den Willen des Volkes“

Die Europäische Union „ist in großen Schwierigkeiten, weil sie versucht, eine Politik gegen den Willen des Volkes zu verfolgen“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Alice Weidel, der Vorsitzenden der deutschen Partei AfD, am Mittwoch in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Während die Wähler „eindeutig gegen“ Migration seien, vertrete Brüssel eine „Pro-Migrations“-Haltung, so Orbán. Die meisten Menschen wünschten sich Frieden in Europa, und dennoch versuche die EU, einen Krieg gegen Russland zu gewinnen, sagte Orbán. Die Europäer „wollen die Kaufkraft ihrer Gehälter schützen und wollen eine Politik, die die Mittelschicht unterstützt, und was sie bekommen, ist genau das Gegenteil: sie werden ärmer“, fügte er hinzu. „Wenn die herrschende Elite nicht erkennt, was das Volk in zentralen Fragen will, und nicht bereit ist, diesen demokratischen Willen in ihre Politik einfließen zu lassen, ist das ein Problem der Demokratie“, sagte Orbán. Die Gemeinschaft habe ein „professionelles, inhaltliches und Governance-Problem zugleich“, sagte Orbán und fügte hinzu: „Wenn es so weitergeht, weiß ich nicht, wer die EU retten wird.“