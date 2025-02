Betrüger suchen Kunden im Namen von MVM Next

Betrüger suchen Kunden mit dem Versprechen einer Rückerstattung im Namen von MVM Next. Die MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. machte in einer an die Nachrichtenagentur MTI gesendeten Erklärung darauf aufmerksam.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Demnach haben ihre Kunden in letzter Zeit Mitteilungen von Phishing-Betrügern erhalten, in denen ihnen die Rückerstattung nicht vorhandener Überzahlungen angeboten wird. Bei der jüngsten Betrugsmasche wird versucht, an die Daten der Kunden zu gelangen, indem eine Rückerstattung versprochen wird. In diesen täuschenden, gefälschten Benachrichtigungen verwenden die Betrüger einen „Rückerstattungs“-Link, um die Kunden auf ihre eigene Website zu leiten, um ihre Kreditkartendaten zu erhalten, heißt es in der Erklärung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Energieversorger bittet seine Kunden, die Mitteilungen, die sie erhalten, sorgfältig zu lesen. Betrügerische Phishing-Mails können erkannt werden, und die Kunden können alle erforderlichen Informationen auf der speziellen Website https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat finden. In der Mitteilung heißt es, dass die Erstattungspraktiken von MVM Next nicht mit denen von Betrügern übereinstimmen. Wenn die Abrechnung zu einer Überzahlung auf dem vertraglichen Konto des Kunden führt oder eine Rückerstattung im Falle eines Rechnungsstreits fällig ist, wird MVM Next den Betrag standardmäßig mit den überfälligen Schulden des Kunden verrechnen oder, sofern nicht anders angegeben, den Betrag in späteren Rechnungen begleichen. Möchte der Kunde den Überzahlungsbetrag zurückfordern, muss er dafür eine gesonderte Rückstellung bilden und kann dies persönlich, schriftlich oder telefonisch tun, heißt es in der Erklärung.