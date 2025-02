Mehr als 9.000 beantragen subventionierten Arbeiterkredit

Mehr als 9.000 junge ungarische Arbeiter haben im Rahmen eines Anfang des Jahres gestarteten Programms einen subventionierten Kredit beantragt, teilte die Staatssekretärin für Berufsbildung am Mittwoch in einem Beitrag in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Veronika Varga-Bajusz sagte, dass an mehr als 2.600 der Antragsteller Darlehen ausgezahlt worden seien. Der zinslose Kredit in Höhe von bis zu 4 Millionen Forint pro Antragsteller steht berufstätigen Ungarn unter 25 Jahren zur Verfügung, die keinen Anspruch auf einen Studienkredit haben. Die Kreditnehmer können nach der Geburt ihres ersten und zweiten Kindes eine zweijährige tilgungsfreie Zeit in Anspruch nehmen, und nach der Geburt eines dritten Kindes wird das Kapital erlassen.