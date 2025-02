Das neue Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland beinhaltet größtenteils Zugeständnisse für Ungarn in Bezug auf Erdölprodukte, den Betrieb der Druschba-Pipeline und die Instandhaltung der Budapester U-Bahn, sagte der Außenminister am Mittwoch in New York – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Péter Szijjártó mit den Worten, dass trotz des Beweises in den letzten drei Jahren, dass die von der EU gegen Russland eingeführten Sanktionen nicht funktionierten und sogar Schaden anrichteten, weitere Strafmaßnahmen mit Hilfe der enthusiastischen Unterstützung der polnischen EU-Ratspräsidentschaft und der Brüsseler Bürokraten „unter Ignorierung der neuen Realitäten“ beschlossen worden seien. „Dieses Sanktionspaket enthält jedoch Zugeständnisse für Ungarn. Wir haben erfolgreich dafür gekämpft, dass Ungarn im Rahmen des 16. Sanktionspakets von nun an Produkte verwenden kann, die aus russischem Rohöl hergestellt, in der Bratislavaer Raffinerie von Slovnaft verarbeitet und von MOL importiert werden, was die Energiesicherheit Ungarns erheblich verbessert“, sagte er.

„Wir haben auch erfolgreich dafür gekämpft, dass die für die Instandhaltung der Druschba-Pipeline benötigte Ausrüstung aus dem Sanktionsregime herausgenommen wird. Besonders wichtig sind die Geräte, die für den Betrieb und die Wartung der internationalen Messstation der Pipeline benötigt werden. Damit haben wir sichergestellt, dass die Druschba-Pipeline weiterhin für den physischen Transport von Rohöl genutzt werden kann, und haben damit einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Energiesicherheit getan“, fügte er hinzu. Er begrüßte auch die Tatsache, dass die für die Instandhaltung und Reparatur der Budapester U-Bahnlinie 3 erforderlichen Arbeiten im Rahmen der Garantie durchgeführt werden können. „Die Ära der Sanktionspolitik ist vorbei und es ist eine neue Realität entstanden, in der sich die Konsultationen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland beruhigend entwickeln, und wir hoffen aufrichtig, dass sich die amerikanisch-russischen Beziehungen in naher Zukunft so entwickeln, dass die gesamte Sanktionspolitik vergessen werden kann“, sagte er.