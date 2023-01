Szijjártó fordert EU auf, sich auf Friedensschaffung zu konzentrieren

Die Europäische Union sollte sich auf die Friedensschaffung in der Ukraine konzentrieren, anstatt Sanktionen zu verhängen, die ins Nichts führen und Waffenlieferungen im Wert von Hunderten von Millionen Euro nach sich ziehen, sagte der ungarische Außenminister am Montag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wie das Ministerium mitteilte, sagte Péter Szijjártó auf einer Pressekonferenz in der Pause einer Sitzung des EU-Außenministerrats, die Europäische Kommission bereite bereits ein zehntes Sanktionspaket gegen Russland vor, das sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinde. Der ukrainische Außenminister, der per Videolink an der Sitzung teilnahm, forderte Sanktionen gegen den russischen Nuklearsektor, und der Vorschlag genieße innerhalb der EU eine gewisse Unterstützung, fügte er hinzu. Die Kernenergie sei für die ungarische Energieversorgung unverzichtbar, wobei die Blöcke in Paks ein Drittel des ungarischen Stromverbrauchs sicherten. Ein Vertrag über den Ausbau des Kraftwerks sei bereits vor einigen Jahren unterzeichnet worden, fügte er hinzu. Die Erfahrung der letzten Monate habe gezeigt, dass nur diejenigen Länder in Bezug auf die Energieversorgung sicher seien, die einen bedeutenden Teil ihres heimischen Energiebedarfs selbst produzieren könnten, sagte er. „Ungarn lehnt jede Maßnahme ab, die die nukleare Zusammenarbeit mit Russland in irgendeiner Weise einschränken würde“, fügte Szijjártó hinzu. Auf eine Frage antwortete er, dass Presseberichte, wonach Ungarn ein Veto gegen die EU-Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine einlegen wolle, gelogen seien.