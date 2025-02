PwC-Umfrage unter CEOs zeigt zurückhaltende Aussichten für das Geschäftswachstum

Rund 39 Prozent der Führungskräfte ungarischer Unternehmen erwarten in den kommenden zwölf Monaten eine Geschäftsausweitung, wie eine Umfrage der Beratungsgesellschaft PwC Magyarország zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Ende 2024 durchgeführte Umfrage unter 252 Geschäftsführern zeigt, dass 40 Prozent der Befragten planen, die Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen, während 13 Prozent mit Entlassungen rechnen. Auf die Frage nach externen Bedrohungen nannten die meisten CEOs den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften (44 %), gefolgt von makroökonomischer Volatilität (38 %). Die CEOs schätzten den HUF/EUR-Wechselkurs für den kommenden Zeitraum auf 415 und sagten, die Inflation werde 4,8 % erreichen. Für das Jahr 2025 wurde ein BIP-Wachstum von 1,8 Prozent prognostiziert. Neunundneunzig Prozent sagten, dass der Krieg in der Ukraine in diesem Jahr enden werde. Rund 82 % sagten, Ungarn könne 2034 der Eurozone beitreten.