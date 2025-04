Die meisten Bauunternehmen erwarten für 2025 engere Gewinnspannen

Rund 52 % der ungarischen Bauunternehmen erwarten, dass sich ihre Gewinnspannen im Jahr 2025 verringern werden, wie eine Umfrage des Branchenverbands ÉVOSZ unter 400 Unternehmen zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nur 11 % der Unternehmen erwarten eine Verbesserung ihrer Rentabilität. Etwa 44 % der Unternehmen rechnen mit einem Rückgang ihrer Einnahmen, 22 % erwarten einen Umsatzrückgang und ein Drittel erwartet keine Veränderung. Auf die Frage nach den Einnahmen im Jahr 2024 gaben 48 Prozent der Befragten an, der Umsatz sei gesunken, 26 Prozent sagten, er sei gestiegen. Der Mangel an Aufträgen war das von den Unternehmen am häufigsten genannte Problem (82 %), gefolgt von ungleichen Wettbewerbsbedingungen (52 %), Unsicherheit in Bezug auf die Unternehmensregulierung (48 %), Inflation (44 %) und Bürokratie (44 %). Rund 26 % der Unternehmen planen Entlassungen und 63 % gehen davon aus, dass die Zahl der Beschäftigten unverändert bleibt.