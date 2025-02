Orbán: Ungarische Wirtschaft gewinnt an Schwung

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte in einem wöchentlichen Interview im öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Freitag, dass er für 2025 eine ungarische Wirtschaft sieht, die in Bewegung kommt und an Dynamik gewinnt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte gegenüber Kossuth Radio, die Ungarn bekämen jetzt viel Geld, „es gibt einen Zinsregen“, da der Staat in jüngster Zeit Zinszahlungen in Höhe von 480 Mrd. Forint auf staatliche Wertpapiere für Privatkunden geleistet habe. Irgendetwas wird mit diesem Geld geschehen, entweder legen die Menschen es in eine andere Form von Ersparnissen an, oder sie geben einen Teil davon aus, oder sie verteilen es in der Familie, sagte Orbán und bemerkte, dass es wichtig sei, dass dieses Geld in die Wirtschaft fließt. Wenn eine so große Summe aus dem Staatssäckel an die Menschen fließt, wird sich dies sicherlich positiv auf das Funktionieren der Wirtschaft auswirken, fügte er hinzu.