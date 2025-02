Orbán: Brüssel will nur eine willfährige Regierung in Ungarn

Die Europäische Union „will nur eine willfährige Regierung in Ungarn, die keine Zäune baut, keine multinationalen Unternehmen und Banken besteuert, kein Kinderschutzgesetz, keine 13. Monatsrente und keine Preisobergrenzen für Versorgungsleistungen verabschiedet, sondern ihnen erlaubt, … das Land zu plündern, wie sie es früher getan haben“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Samstag in einer Rede, in der er eine Bilanz des vergangenen Jahres zog – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Künftig müssten die Mitglieder des Europäischen Parlaments die gleichen Vermögenserklärungen abgeben wie die Abgeordneten des ungarischen Parlaments, so Orbán. „Wir sollten nicht vergessen, dass unser wahrer Gegner nicht die ungarische Opposition ist, sondern ihr Zahlmeister. Die ungarische Opposition befolgt nur die Befehle des kaiserlichen Willens, der sie finanziert…“ sagte Orbán.