Wohnungsneubau in Ungarn sinkt 2024 um 29 Prozent

Die Zahl der in Ungarn übergebenen neuen Wohnungen ging um 28,7 Prozent auf 13.295 im Jahr 2024 zurück, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des Zentralen Statistikamtes (KSH) hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der Wohnungsübergaben in der Hauptstadt sank um 27,6 Prozent auf 4.607. In Komitatsstädten und Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern sank die Zahl um 26,1 Prozent auf 2.557 und in kleineren Städten um 36,5 Prozent auf 3.143. In den kleinsten Siedlungen Ungarns sank die Zahl um 22,9 % auf 2.988. Auf Einfamilienhäuser entfielen 50 % der Fertigstellungen.

Wohnungen in mehrstöckigen Gebäuden mit mehreren Wohnungen machten 44 % der Gesamtzahl aus und Wohnungen in Wohnparks 3,4 %. Die durchschnittliche Größe der neuen Wohnungen lag bei 97 Quadratmetern. Der Anteil der von Unternehmen gebauten Wohnungen lag bei 61 %. Die Daten zeigen, dass 1.617 Häuser abgerissen wurden.

Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen für Eigenheime sank um 4,7 % auf 20.494. Die Zahl der Genehmigungen für Häuser in der Hauptstadt sank um 11,7 % auf 7.027, während die Zahl der Genehmigungen für Häuser in Komitatsstädten und Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern um 5,6 % auf 3.809 zurückging. In kleineren Städten stieg die Zahl der vergebenen Baugenehmigungen um 2,0 % auf 5.347. In den kleinsten Siedlungen des Landes stieg die Zahl der erteilten Baugenehmigungen um 1,1 % auf 4.311.

In einer nach der Veröffentlichung der Daten herausgegebenen Erklärung sagte der Bauverband ÉVOSZ, dass der Markt die Talsohle noch nicht erreicht habe und rechnete für das Jahr 2025 mit etwa 12.000 Neubauten. Der Verband fügte hinzu, dass sich die Auswirkungen der staatlichen Maßnahmen zur Ankurbelung des Wohnungsmarktes wahrscheinlich erst 2026 in den Statistiken zum Wohnungsbau niederschlagen werden. ÉVOSZ drängte auf die Ausweitung eines subventionierten Programms zur Renovierung von Häusern und auf die Wiederaufnahme des Programms der Ungarischen Nationalbank zur Schaffung von grünem Wohnraum. Er schlug der Regierung vor, eine langfristige Wohnungsmarktstrategie und einen Plan zu deren Umsetzung auszuarbeiten.