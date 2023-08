Orbán: Lohnerhöhungen sollen auf der Grundlage von Verhandlungen zwischen den Marktteilnehmern erfolgen

Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen sich über das Ausmaß der Lohnerhöhungen einigen, und die Regierung kann diese Verhandlungen nur unterstützen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Unkluge Maßnahmen könnten zu steigender Arbeitslosigkeit führen, sagte er. Der bisherige Preisanstieg sei zumindest teilweise auf die explodierenden Energiepreise und die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland zurückzuführen, so Orbán. Gleichzeitig seien „einige der Preiserhöhungen unangemessen, vor allem in multinationalen Unternehmen“, sagte er. Multinationale Unternehmen haben die Preise viel höher gehalten, als es ein fairer Gewinn rechtfertigen würde, sagte er. „Deshalb nenne ich sie Spekulanten.“ Die Regierung wird Stärke zeigen müssen, um dies zu verhindern, sagte er. Die ungarische Wettbewerbsbehörde wird im Handel ständig präsent sein und die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente zur Eindämmung der Inflation einsetzen, sagte er.

In Bezug auf die Preissenkungen bei den Energieversorgern sagte Orbán, dass die Maßnahme den ungarischen Familien zwischen Januar und Juli dieses Jahres 1.078 Milliarden Forint (2,8 Mrd. EUR) gebracht habe. Jede ungarische Familie habe dank der Kürzungen ihrer Energierechnungen monatlich 181.000 Forint übrig, sagte er. Die Europäische Union hält die Maßnahme für „zu viel, sie sind der Meinung, dass die ungarischen Familien mehr zahlen sollten, und sie wollen uns das aufzwingen“, sagte er. Die ungarischen Energiepreise gehören zu den niedrigsten in der EU, obwohl Ungarn über keine Öl- und Gasfelder verfügt, sagte er. Die EU-Staats- und Regierungschefs sehen sich zu Hause einer genauen Prüfung ausgesetzt, „weil sie ihre Bürger mehr zahlen lassen als die Ungarn … also greifen sie Ungarn an“, sagte er. „Ich verstehe ihr Problem, aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen: Wir müssen die ungarischen Preisobergrenzen für Versorgungsunternehmen vor Brüssel schützen“, sagte er.