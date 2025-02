Ungarischer Verband der Lebensmittelbanken half 245 Tausend Menschen in Not

Im Jahr 2024 rettete der Ungarische Verband der Lebensmittelbanken 10.359 Tonnen Lebensmittel, die kurz vor dem Verfallsdatum standen, sowie fehlerhafte Verpackungen hatten und half damit 245.000 bedürftigen Menschen, darunter Kinderheimen, kinderreichen Familien, Alleinerziehenden, allein lebenden älteren Menschen, Behinderten und Obdachlosen, teilte der Verband am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie betonten, dass die Spende von 17,1 Milliarden Forint gut für den Planeten sei, da die Verschwendung des Überschusses einen CO2-Ausstoß von 24.000 Tonnen zur Folge gehabt hätte. Nach Angaben der UNO wird ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel verschwendet, was zu ernsten Ernährungsproblemen führt, während 10 Prozent der Treibhausgase, die den Klimawandel verursachen, mit den produzierten, aber nicht konsumierten Lebensmitteln in Verbindung stehen, sagten sie. Sie fügten hinzu, dass Ungarn jedes Jahr 93 Kilogramm Lebensmittelabfälle pro Kopf produziert.

Die meisten Abfälle fallen in den Haushalten an, aber auch in der landwirtschaftlichen Produktion und Verarbeitung sowie im Einzelhandel und in der Gastronomie gibt es große Überschüsse. Der Verband hat damit begonnen, eine Online-Plattform namens FoodForFree zu entwickeln, über die Überschüsse aus kleinen Bäckereien, ABC-Läden und Cafés an Bedürftige verteilt werden können, heißt es in der Erklärung, in der auch darauf hingewiesen wird, dass das Mittagsrettungsnetz der Lebensmittelbank bereits Essensreste aus 18 Schulkantinen für Bedürftige einsammelt. Darüber hinaus werden ungenutzte Überschüsse von Firmenveranstaltungen, Hotels und Restaurants mitgenommen. 2024 konnten 230.000 Fertiggerichte in Restaurantqualität an Bedürftige verteilt werden, hieß es.