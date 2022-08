Verband der Lebensmittelbanken rettet 4 Millionen Kilogramm Lebensmittel

Der Ungarische Verband der Lebensmittelbanken hat in der ersten Jahreshälfte 2022 in Ungarn rund 4 Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet und an Bedürftige abgegeben, teilte die Organisation am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Lebensmittelbank sammelt Lebensmittel, die kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen oder deren Verpackung beschädigt ist, und gibt sie an rund 211.000 Bedürftige ab, teilte die Organisation mit. Seit Anfang des Jahres hat die Lebensmittelbank 170 Geschäfte in ihre Partnerliste aufgenommen, was einem Zuwachs von 40 % entspricht, so die Organisation.

Neben den in den Geschäften geretteten Produkten hat die Lebensmittelbank auch rund 400.000 kg Produkte direkt von Herstellern und Händlern erhalten, die oft speziell für Flüchtlinge auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine bestimmt waren, so die Organisation. Andere Spenden gingen an Kinderheime, Familienhilfszentren, Organisationen, die Menschen mit Behinderungen oder Obdachlosen helfen, Organisationen, die kinderreiche Familien, ältere Menschen oder Menschen in ärmeren Regionen unterstützen.

Die steigenden Lebensmittelpreise haben die Haushalte hart getroffen, und die Zahl der kinderreichen Familien, die auf die Organisation angewiesen sind, hat sich teilweise verdoppelt, so die Organisation. Der Kohlenstoff-Fußabdruck der Produktion und der Zersetzung der in diesem Jahr geretteten Lebensmittel hätte sich auf 9.500 Tonnen belaufen, so die Organisation.