Minister skizziert Auswirkungen des Steuersenkungsprogramms

Wirtschaftsminister Márton Nagy hat am Dienstag in einem Posting in den sozialen Medien die steuerlichen Auswirkungen der kürzlich angekündigten Steuersenkungen für Mütter erläutert – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Einkommensteuerbefreiung für Mütter unter 30 Jahren mit einem Kind wird die Einnahmen des Staatshaushalts im Jahr 2026 um 40 Milliarden Forint verringern, wie eine Tabelle in dem Posting zeigt. Die Maßnahme wird 55.000-65.000 Frauen betreffen. Die Steuerbefreiung für Mütter mit zwei Kindern wird die Haushaltseinnahmen um jährlich 120 Milliarden Forint verringern, wenn die Maßnahme 2026 für unter 40-Jährige eingeführt wird, was 110.000 bis 120.000 Steuerzahler betrifft. Im Jahr 2027 wird die Maßnahme auf 210.000-230.000 steuerpflichtige Mütter zwischen 40 und 50 Jahren ausgeweitet, was die Haushaltseinnahmen um 231 Mrd. Forint verringert, und im Jahr 2028 auf 210.000-230.000 Steuerzahler zwischen 50 und 60 Jahren, was zu Mindereinnahmen von 248 Mrd. Forint führt. Wenn die Maßnahme im Jahr 2029 auf 100.000-110.000 Mütter über 60 Jahre ausgedehnt wird, sinken die jährlichen Haushaltseinnahmen um 124 Mrd. Forint.

Eine Steuerbefreiung für Mütter mit drei Kindern, die ab dem 1. Oktober 2025 in Kraft tritt, wird 200.000 bis 250.000 Steuerzahler betreffen und die Haushaltseinnahmen um 200 Mrd. Forint verringern. Die Befreiung von Müttern, die Kinderbetreuungsgeld erhalten, von der Einkommensteuer ab dem 1. Juli 2025 wird 20.000-40.000 Steuerzahler betreffen und die Haushaltseinnahmen um 10 Mrd. Forint verringern. Die Tabelle zeigt, dass eine Einkommensteuerbefreiung für Mütter mit vier Kindern, die 65.000-70.000 Steuerzahler betrifft, den Haushalt jährlich um 50 Mrd. Forint belastet. Eine Steuerbefreiung für alle Ungarn unter 25 Jahren verringert die Haushaltseinnahmen um 230 Mrd. Forint und betrifft 550.000-600.000 Personen.