Orbán: Familie ist „das Wichtigste auf der Welt“

Die Familie sei „das Wichtigste auf der Welt“ und der Frieden sei das wichtigste Leitprinzip hinter den ehrgeizigen Plänen der Regierung, die sich auf die Familien konzentrierten, sagte der Ministerpräsident in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zu den Steuersenkungen, die er in der vergangenen Woche angekündigt hatte, sagte Viktor Orbán, es gebe zwei Leitprinzipien, und beide seien an den Frieden geknüpft. Aus diesem Grund habe die Regierung in den letzten drei Jahren „nicht einmal an solche bahnbrechenden Veränderungen und sensationell beispiellosen Maßnahmen“ wie die neu angekündigten Familienleistungen denken können. Zum Krieg sagte Orbán, dass an den Fronten immer noch „heftige und blutige Kämpfe geführt werden“, aber der Frieden sei in Reichweite. Es sei auch klar, dass der Krieg nicht eskalieren werde, weil die Vereinigten Staaten „die Seite des Friedens gewählt haben“. Orbán sagte, dass er zum ersten Mal das Gefühl habe, dass die Regierung ihre Wirtschaftspolitik „nach der Logik des Friedens“ gestalten könne. Das zweite Leitmotiv für die Steuersenkungen sei, dass „die Familie das Wichtigste auf der Welt ist“. „Alle diese Maßnahmen, die im Wesentlichen Änderungen im Steuersystem sind, basieren auf diesem einfachen Satz, der überall auf der Welt gilt“, sagte er.