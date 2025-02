Orbán: „Halleluja, das ist es, was wir uns erhofft haben“

Zu den bevorstehenden Gesprächen zwischen den USA und Russland über den Krieg in der Ukraine äußerte sich Ministerpräsident Viktor Orbán in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk: „Halleluja! Das ist es, was wir uns erhofft haben.“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte: „Das ist es, worauf wir gewettet haben.“ „Darauf haben wir unsere ungarische Strategie aufgebaut: der Krieg sollte sich nicht in die Länge ziehen, ein neuer amerikanischer Präsident würde kommen – und da die Europäer sich als lahm und gelähmt erwiesen haben – würde er den gordischen Knoten durchschlagen … und den Frieden schmieden.“ Der Ministerpräsident sagte, dass die Sanktionen Ungarn jedes Jahr 6,5 Milliarden Euro gekostet hätten, insgesamt also 20 Milliarden. Mit einem neuen US-Präsidenten und Frieden „wird Russland wieder in die Weltwirtschaft integriert werden, was der ungarischen Wirtschaft einen massiven Schub geben wird“, sagte er. „Wir werden so sehr vom Frieden profitieren.“ Orbán sagte, in den Bereichen „Frieden, Migration, grüne Politik, Gender, Familie und Christentum“ vollziehe sich ein „schneller Wandel“, aber Europa leiste „Widerstand“. Ungarns Denken in diesen Fragen sei immer dasselbe gewesen wie das aktuelle Denken von Präsident Donald Trump, fügte er hinzu.