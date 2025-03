Orbán sagt Brüssel, dass Gespräche und Frieden, nicht Waffenlieferungen, nötig sind

Im Vorfeld des EU-Gipfels am Donnerstag hat Ministerpräsident Viktor Orbán klargestellt, dass Verhandlungen und Frieden nötig sind und nicht Waffenlieferungen an die Ukraine, berichtet das Portal Mandiner am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wie Mandiner erfuhr, empfahl Orbán in einem Brief an den Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, dass die EU der Politik von US-Präsident Donald Trump folgen und Friedensverhandlungen mit Russland aufnehmen solle. In dem durchgesickerten Brief, über den die Financial Times berichtete, sagte Orbán, es gebe strategische Unterschiede in der Herangehensweise an die Ukraine zwischen den Mitgliedstaaten, die nicht durch Entwürfe oder Kommunikation überbrückt werden könnten. Mandiner sagte, dass der Gipfel am Donnerstag voraussichtlich über die Einrichtung eines neuen, 20 Milliarden Euro schweren Fonds zum Kauf von Luftabwehrgeräten und Raketen für die Ukraine entscheiden werde. In seinem Schreiben an Costa wies Orbán darauf hin, dass die Einrichtung eines solchen Fonds einen einstimmigen Beschluss erfordere, der ohne Ungarns Unterstützung nicht möglich sei.