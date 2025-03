Die Europäische Union und die Mehrheit der Mitgliedstaaten haben sich für einen Weg entschieden, der die Wirtschaft und die Sicherheit des Kontinents „dauerhaft ruinieren“ würde, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Montag in Brüssel nach einem Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte auf einer Pressekonferenz, das Treffen sei wieder einmal „extrem kriegs- und ukrainabefürwortend“ gewesen, bei dem viele „blindlings auf die Fortsetzung des Krieges und den fast sofortigen Beitritt der Ukraine zur EU drängten“. Der Minister bezeichnete den Vorschlag, wonach die EU 20 Milliarden Euro für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgeben würde, als „empörend“, wie es in einer Erklärung des Ministeriums heißt. Ungarn werde sich an einer solchen Initiative nicht beteiligen, „da Ungarn ein ureigenes Interesse an einem Frieden hat, der näher denn je rückt“, sagte er.

Er begrüßte die Friedensgespräche zwischen den USA und Russland und sagte, dass „allein die Tatsache, dass sie begonnen haben, die Welt sicherer gemacht hat“. Ungarn werde alles in seiner Macht Stehende tun, um die Gespräche zu unterstützen, fügte er hinzu. „Brüssel und die Mehrheit der Mitgliedstaaten sind gegen diese Position“, sagte er. Sie hätten sich für einen Weg entschieden, „der langfristig die Wirtschaft und die Sicherheit des Kontinents ruinieren würde“, fügte er hinzu. Dieser Weg würde weitere Waffenlieferungen an die Ukraine „auf Kosten der europäischen Bevölkerung“ und die Verwendung des Geldes der Europäer zur Aufrechterhaltung des ukrainischen Staates beinhalten, sagte er.