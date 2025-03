NAV kontrolliert Blumen-, Süßigkeiten- und Geschenkartikelverkäufer

Die Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NAV) wird zwischen dem 3. und 8. März Blumen-, Süßigkeiten- und Geschenkartikelverkäufer kontrollieren – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In einer Erklärung vom Montag mit dem Titel „NAV bereitet sich auch auf den Frauentag vor“ informierte die staatliche Steuerbehörde, dass sie eine Woche lang die Ausstellung von Quittungen und Rechnungen, den ordnungsgemäßen Betrieb von Online-Kassen, die Deklaration der Mitarbeiter und die Herkunft der verkauften Waren überprüfen wird. Es wurde darauf hingewiesen, dass schwerwiegende Säumige mit einer Steuerprüfung und einem Bußgeld rechnen müssen, so dass es ratsam ist, die Steuererklärungen und die zu zahlende Steuer so schnell wie möglich nach Erhalt des Berichts an den tatsächlichen Umsatz anzupassen. Es lohnt sich, den „Adótraffipax“ des NAV zu verfolgen, in dem das Amt einen Hinweis darauf gibt, wo und welche Art von Kontrollen in naher Zukunft zu erwarten sind, fügten sie hinzu.