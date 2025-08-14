Budapest: Am Freitag beginnt die NAV-Kontrollserie in der Umgebung des Großmarktes

Die Prüfer und Vollstrecker der Nationalen Steuer- und Zollbehörde (NAV) werden ab Freitag gemeinsam mit den Partnerbehörden mit verstärkten Kontrollen und einer erhöhten Präsenz der Behörden gegen illegale Verkäufer und andere Regelverstöße auf den Parkplätzen in der Umgebung des Budapester Großmarktes vorgehen, teilte die Behörde am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge werden die Kontrolleure nicht nur diejenigen aussortieren, die ihre Produkte ohne Steuernummer verkaufen, sondern auch besonders die Einhaltung der Rechnungs- und Quittungspflicht, die Rechtmäßigkeit der Beschäftigung, die Herkunft der vertriebenen Waren und den Vertrieb von Verbrauchsteuerprodukten überprüfen. An der Aktion beteiligen sich auch die Vollzugsbeamten der NAV, die sogar Warenbestände beschlagnahmen können. Sie betonten, dass die NAV diejenigen, die es versäumt haben, Quittungen auszustellen oder ihre Mitarbeiter anzumelden, zur Zahlung von bis zu zwei Millionen Forint verpflichten kann, während bei der Vermarktung von Waren unbekannter Herkunft oder bei wirtschaftlichen Aktivitäten ohne Steuernummer die Höchststrafe eine Million Forint beträgt; bei schwerwiegenden Verstößen ist sogar mit einer nachträglichen Steuerprüfung zu rechnen.