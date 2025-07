Kontrollserie der NAV am Balaton und am Velence-See beginnt

Diese Woche hat die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) ihre Sommerkontrollserie begonnen. Im Rahmen der landesweiten Aktion überprüfen die Kontrolleure unter anderem die bei Touristen beliebten Urlaubsorte, Strände und Freiluftveranstaltungen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Angaben der Steuerbehörde vom Dienstag überprüfen die Kontrolleure vor allem die Einhaltung der Rechnungs- und Quittungspflicht, die Ordnungsmäßigkeit der Beschäftigung, die Herkunft der vertriebenen Waren, den Vertrieb von Verbrauchsteuerprodukten sowie die Einhaltung der Vorschriften für den Betrieb von Registrierkassen. Die Kontrollreihe dauert bis zum 31. August. In der Mitteilung wurde daran erinnert, dass die NAV im vergangenen Sommer bei jeder fünften Kontrolle Fehler festgestellt hat. Die meisten Verstöße wurden von den Kontrolleuren bei der Überprüfung der Quittungsausstellung und der Ordnungsmäßigkeit der Beschäftigung aufgedeckt; etwa 500 Steuerzahler hatten damit Probleme. Der Trend der vergangenen Jahre hat sich nicht geändert, nach wie vor „vergessen” Gastronomen am häufigsten die Ausstellung von Quittungen, so die NAV. Sie fügten hinzu, dass viele Unternehmen auch Probleme mit der korrekten Verwendung des Mehrwertsteuer-Sammelbehälters hatten, wobei die Fehlbeträge in den Registrierkassen in allen Fällen zu Lasten des Staates gingen. Bei jeder vierten Verbrauchsteuerkontrolle stellten die Prüfer Unregelmäßigkeiten fest.