Mehr als 1300 Zahlungsanträge sind bereits im Rahmen des Solarenergie-Plus-Programms eingegangen

Im Rahmen des Solarenergie-Plus-Programms sind bereits mehr als 1300 Anträge auf Abschlusszahlung eingegangen. Das ist die Zahl der Haushalte, bei denen die Verbesserungen abgeschlossen sind, sagte der Staatssekretär für Energie und Klimapolitik des Energieministeriums in einem Video, das am Sonntag auf der Social-Media-Seite des Ministeriums veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Attila Steiner fügte hinzu, dass die Betreiber bisher 1,7 Milliarden Forint für die an das Netz angeschlossenen Kleinkraftwerke beantragt haben. Die Höhe der auf der Grundlage der Endabrechnungen ausgezahlten Subventionen beläuft sich auf fast 200 Millionen Forint. Der Staatssekretär erinnerte daran, dass Familien im Rahmen des Programms Solarenergie Plus bis zu 5 Millionen Forint an nicht rückzahlbaren Zuschüssen pro Immobilie erhalten können. Er wies darauf hin, dass die Installation von Systemen wie Sonnenkollektoren und Energiespeichersystemen die Energierechnungen der Haushalte senken würde.

Attila Steiner sagte, dass im Zusammenhang mit der Erhöhung des Rahmens im Sommer der Betrag der gewährten Subventionen bald 84 Milliarden Forint erreichen wird und mehr als 20.000 Antragsteller bereits Subventionen erhalten haben, anstatt der 15.000, die zu Beginn geschätzt wurden. In den geförderten Projekten seien bisher mehr als 14 Megawatt installierte Solarstromleistung installiert worden, mit einer Speicherkapazität von fast 22 Megawattstunden, sagte er. Die Zukunft gehöre der grünen Energie, und dank des beliebten Programms Solarenergie Plus werde die Zahl der kleinen Solaranlagen in Ungarn in absehbarer Zeit 300.000 erreichen, betonte der Staatssekretär.