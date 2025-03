Druschba-Pipeline: Öllieferungen wegen Drohnenangriff ausgesetzt

Die Öllieferungen nach Ungarn über die Druschba-Pipeline mussten aufgrund eines ukrainischen Drohnenangriffs auf eine der Messstationen der Pipeline ausgesetzt werden, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag und fügte hinzu, dass die Reparaturen an der Pipeline im Gange seien und der Öltransport im Laufe des Tages wieder aufgenommen werden könne – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte, er habe mit dem für Energiefragen zuständigen stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten gesprochen, der ihm mitgeteilt habe, dass die Öllieferungen über die Druschba-Pipeline wegen eines ukrainischen Drohnenangriffs vorübergehend unterbrochen werden mussten. Die Reparaturen seien im Gange, und die Lieferungen könnten am späten Nachmittag oder frühen Abend wieder aufgenommen werden, sagte er laut einer Erklärung des Ministeriums. „Wenn die Druschba-Pipeline nicht mehr funktioniert, wird es praktisch unmöglich, Ungarn und die Slowakei mit Öl zu versorgen“, warnte Szijjártó und fügte hinzu, dass Angriffe auf die ungarische Energieinfrastruktur „inakzeptabel“ seien.

„Wir haben diesen Standpunkt in Brüssel mehrfach deutlich gemacht, und die Europäische Kommission hat uns garantiert, dass es keine Angriffe auf die Infrastruktur zur Energieversorgung Ungarns geben wird“, sagte er. „Leider ist dies nicht das erste Mal, dass die Garantie der Europäischen Kommission verletzt wird.“ „Wir fordern die Ukrainer auf, die Infrastruktur für die Energieversorgung Ungarns nicht anzugreifen“, sagte er. Szijjártó sagte, Ungarn trage keine Schuld an dem Krieg und werde sich auch weiterhin aus dem Konflikt heraushalten. „Und Ungarns Energieversorgung ist eine Frage der Souveränität, und wir erwarten, dass jeder dies respektiert“, fügte er hinzu. „Es ist klar, dass wir so schnell wie möglich Frieden brauchen, denn je eher es Frieden gibt, desto eher werden diese Angriffe aufhören und desto eher werden wir in der Lage sein, die Infrastruktur zur Energieversorgung Ungarns vollständig zu sichern“, sagte der Minister. „Deshalb hoffen wir, dass die Friedensbemühungen von Präsident Trump in dieser Woche erfolgreich sein werden“, fügte Szijjártó hinzu.