Protokoll bestätigt einstimmiges Votum auf der Februar-Sitzung

Die Mitglieder des Währungsrates der Ungarischen Nationalbank (NBH) stimmten auf der monatlichen Sitzung im Februar einstimmig für die Beibehaltung des Leitzinses der Zentralbank, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Alle neun Mitglieder des Rates stimmten dafür, den Leitzins bei 6,50 Prozent zu belassen, was der einzige Vorschlag war, der auf der Sitzung diskutiert wurde. „Im Allgemeinen waren die Mitglieder der Ansicht, dass die Beibehaltung eines restriktiven geldpolitischen Kurses nach wie vor notwendig sei und dass positive Realzinsen das Erreichen der Zentralbankziele sicherstellten“, heißt es im Protokoll. Die Mitglieder bekräftigten ihre Entschlossenheit, die Disinflation so bald wie möglich wieder in Gang zu bringen und das Inflationsziel auf nachhaltige Weise zu erreichen. Die Mitglieder erklärten, dass die Disinflation im ersten Quartal wieder aufgenommen werden dürfte, verwiesen jedoch auf neue Daten, die auf ein erhöhtes Risiko eines höheren Inflationspfads hindeuten. Sie betonten, dass die Verankerung der Inflationserwartungen für das Erreichen einer nachhaltigen Preisstabilität „entscheidend“ sei.