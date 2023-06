Neue Preisnachlassregelung für Lebensmittel wirksam

Die von der Regierung am 1. Juni eingeführten Preisnachlässe auf bestimmte Supermarktprodukte zur Eindämmung der sanktionsbedingten Inflation haben sich nach Angaben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung bewährt, und die Supermärkte konkurrieren nun um die Unterbietung von Produkten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Regelung „hat sich als wirksam erwiesen, um den Wettbewerb auf dem Markt zu erhöhen, die Inflation zu verringern und die Familien vor ihren Auswirkungen zu schützen“, so das Ministerium in einer Erklärung. Nach den Maßnahmen der Regierung erreichte die Inflation im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine im Januar ihren Höchststand, woraufhin die Rate im Mai erstmals „sichtbar“ zurückging, so die Erklärung, und fügte hinzu, dass die Inflation im Juni auf unter 20 % fallen könnte. Infolge neuer staatlicher Maßnahmen dürfte die Inflation bis Ende 2023 weiter in den einstelligen Bereich sinken, hieß es, und es wurde darauf hingewiesen, dass die Obergrenze für die Lebensmittelpreise am 1. August aufgehoben wird. In der Zwischenzeit hat die Regierung beschlossen, ab dem 1. August 20 Lebensmittelkategorien auszuweiten, für die derzeit bei kleinen Einzelhändlern Zwangsrabatte gelten, um den Wettbewerb anzukurbeln und die Familien zu schützen, heißt es in der Erklärung des Ministeriums.