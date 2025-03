BioTechUSA tätigt 9-Milliarden-Forint-Investition in Szada

Der in ungarischem Besitz befindliche Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln BioTechUSA hat 5,5 Mrd. Forint einer 9,0 Mrd. Forint-Investition in seine Produktions- und Logistikbasis in Szada am Rande der Hauptstadt abgeschlossen, sagte der Vorstandsvorsitzende Bálint Lévai am Mittwoch bei einem Rundgang – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Lévai sagte, dass die neue Produktionskapazität die Kapazität von BioTechUSA für Proteinriegel verdreifachen wird. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen die Produktpalette um einen Premium-Riegel und eine Premium-Vitaminfamilie erweitern werde. Lévai erklärte, dass die neue Kapazität derzeit getestet werde und die Serienproduktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 anlaufen werde. Er fügte hinzu, dass das gesamte Investitionsprojekt drei Jahre gedauert habe. Lévai sagte, dass die an den Standorten des Unternehmens installierten Solarpaneele in Zukunft 30 % des Strombedarfs decken würden.

BioTechUSA verfügt an seinen Standorten in Szada und im nahe gelegenen Dunakeszi über insgesamt 45.000 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche. Das Unternehmen stellt jährlich 75 Millionen Proteinriegel, 20.000 Tonnen Proteinpulver und 1 Milliarde Tabletten und Kapseln her.

Laut Lévai erzielte BioTechUSA im Jahr 2024 einen Umsatz von 93,7 Mrd. Forint, ein neuer Rekord. Das Unternehmen brachte 25 neue Produkte auf den Markt, eröffnete 20 weitere Geschäfte und trat in fünf weitere Länder ein, so dass es nun insgesamt in 103 Ländern vertreten ist, fügte er hinzu. BioTechUSA unterzeichnete außerdem eine Kooperationsvereinbarung mit dem FC Barcelona.