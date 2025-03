Magyar: „Legen wir gemeinsam die Grundsteine für die Zukunft unserer Heimat“

„Lasst uns gemeinsam die Grundsteine für die Zukunft unserer Heimat legen“, sagte der Vorsitzende und Europaabgeordnete der oppositionellen TISZA-Partei am Samstag bei einer Gedenkveranstaltung zur ungarischen Revolution und zum Freiheitskampf von 1848/49 und kündigte an, dass seine Partei die Meinung der Ungarn in einer Umfrage mit dem Titel „Stimme der Nation“ mit 12 plus 1 Fragen einholen werde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Partei werde die bisher größte gemeinsame Bewegung organisieren, bei der jeder ungarische Bürger, der älter als 16 Jahre ist, sagen kann, was für ein Ungarn er sich wünscht. „Ich bitte alle Ungarn, denen ihre Familie, ihr Zuhause und ihr Heimatland wichtig sind, an unserem Referendum mit dem Titel Stimme der Nation teilzunehmen“, sagte Péter Magyar auf der Veranstaltung in Budapest. „Legen wir gemeinsam die Grundsteine für die Zukunft unserer Heimat und entscheiden wir gemeinsam über die folgenden Fragen“, sagte er. „Lassen Sie uns gemeinsam die Aufgaben der nächsten ungarischen Regierung festlegen.“ Der Fragebogen enthält 12 plus 1 Fragen und kann bis zum 11. April persönlich oder online ausgefüllt werden, sagte der Parteichef. Eine Vorabregistrierung ist bereits auf der Website www.nemzethangja.hu möglich, fügte er hinzu.