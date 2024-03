Oppositionsparteien begehen Jahrestag der Revolution von 1848

„In einer gemeinsamen Heimat gelten die Gesetze für alle, und auch die Lasten und die Verantwortung werden geteilt. Es ist diese gemeinsame Heimat, die uns das amtierende Regime genommen hat“, sagte Klára Dobrev, Europaabgeordnete der oppositionellen Demokratischen Koalition (DK), in ihrer Rede zum Nationalfeiertag am 15. März, die am Freitag online übertragen wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Die Flugblätter, die Ungarn vor 176 Jahren umwarfen, trugen die Worte ‚Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit‘ und zeigten der Welt, was die ungarische Nation wollte … und wir können keine Nation mit einem Heimatland sein, wenn nicht für alle die gleichen Regeln gelten und niemand über dem Gesetz steht“, so Dobrev.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ágnes Kunhalmi, Co-Vorsitzende der Sozialistischen Partei, sprach bei einer Gedenkveranstaltung am Denkmal des revolutionären Dichters Sándor Petőfi im Zentrum von Budapest. In ihrer Rede sagte sie, dass es von größter Bedeutung sei, „den Glauben an die Demokratie und den Rechtsstaat wiederherzustellen“. „Der heutige Kampf muss gegen ein autoritäres Regime geführt werden, das das Land von innen heraus spaltet“, sagte sie. „Es reicht nicht aus, in einer bürgerlichen Demokratie zu leben, es braucht auch Freiheit, Gleichberechtigung, Sozial- und Arbeitnehmerrechte und einen radikalen Abbau der gesellschaftlichen Kluft“, sagte sie.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Erzsébet Schmuck, Co-Vorsitzende der Partei LMP, sagte in einer Videobotschaft, dass die Helden der Revolution und des Unabhängigkeitskrieges im Mittelpunkt der Gedenkfeierlichkeiten stehen sollten. „Es gibt einige, die meinen, dies sei der Tag, um die herrschende Elite zu stürzen“, sagte sie und forderte „eine angemessene Würdigung derjenigen, die für die Unabhängigkeit Ungarns gekämpft und die Welle der Revolutionen in Europa ausgelöst haben“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Márton Gyöngyösi, der Vorsitzende der konservativen Jobbik, sagte auf der Gedenkveranstaltung seiner Partei, dass „Veränderungen heute mit friedlichen Mitteln erreicht werden könnten, indem man zur Wahl geht“. „Die Ungarn von heute werden die Gelegenheit haben, bei den Wahlen am 9. Juni zu zeigen, dass sie ein europäisches, freiheitsliebendes Volk sind“, sagte er.