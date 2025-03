Renovierungsarbeiten an sieben Bahnhöfen könnten im nächsten Jahr beginnen

Die Renovierungsarbeiten und der Ausbau der Budapester Bahnhöfe Keleti, Nyugati, Déli und Kelenföld sowie der Bahnhöfe in Debrecen, Györ und Szeged könnten im nächsten Jahr beginnen, erklärte die staatliche Eisenbahngesellschaft MÁV am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Für die Renovierungsarbeiten an den sieben großen Bahnhöfen werden gesonderte Unternehmen gegründet. Diese werden Ausschreibungen durchführen und verwalten und dann mit den erfolgreichen Bietern gemeinsame Unternehmen gründen, so MÁV. Sie wies darauf hin, dass externe Investoren nur Anteile an diesen Gemeinschaftsunternehmen erwerben können und keinen Zugang zu staatlichen Vermögenswerten haben werden. Laut MÁV werden die Gewinner der Ausschreibungen noch in diesem Jahr bekannt gegeben. Das Ministerium für Bau und Verkehr und die MÁV erklärten, dass neue Ausschreibungen durchgeführt werden, weil es mehr Absichten und Fähigkeiten für Entwicklungen gibt, als im Rahmen der vorherigen Ausschreibung kanalisiert werden konnten.