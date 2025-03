Kúria entscheidet für Opfer von Cyberkriminalität

Die Kúria, Ungarns höchstes Gericht, hat entschieden, dass ein Ungar, dessen Bankkonto durch einen Online-Betrug kompromittiert wurde, nicht grob fahrlässig gehandelt hat, teilte die Ungarische Nationalbank (MNB) am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Bank des Opfers hatte sich geweigert, für die Verluste ihres Kunden aufzukommen, der dazu verleitet worden war, persönliche Daten auf einer gefälschten Website anzugeben, die wie die der Bank aussah, und sich dabei auf grobe Fahrlässigkeit berufen. Eine von der Zentralbank geleitete Schiedsstelle entschied, dass der Kunde nicht für den Verlust haftbar sei. Die Bank fochte diese Entscheidung vor Gericht an und verlor in erster Instanz, gewann jedoch in der Berufung. Daraufhin wurde der Fall vor die Kúria gebracht, die die Entscheidung des Berufungsgerichts aufhob und die ursprüngliche Entscheidung bestätigte. Die Kúria stellte in ihrem Urteil fest, dass die Feststellung von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in solchen Angelegenheiten von Fall zu Fall abgewogen werden muss. Die MNB erklärte, das Urteil habe einen Präzedenzfall für ähnliche Fälle geschaffen.