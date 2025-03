Orbán trifft Mercedes-Benz Konzernchef in Budapest

Ministerpräsident Viktor Orbán empfing am Montag den Vorstandsvorsitzenden des Mercedes-Benz-Konzerns, Ola Källenius, zu einem Arbeitsessen in seinem Büro in Budapest, teilte die Kommunikationsabteilung des Ministerpräsidenten mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Orbán und Källenius erörterten den Fortschritt der laufenden Investitionen von Mercedes. Das Mercedes-Werk in Kecskemét, in Zentralungarn, ist das zweitgrößte in Europa und beschäftigt fast 5.000 Mitarbeiter. Die laufende Erweiterung wird bis 2026 3.000 neue Arbeitsplätze schaffen und die Produktionskapazität des Werks auf 400.000 Fahrzeuge pro Jahr verdoppeln. Sie erörterten auch die Lage des Welthandels und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union.