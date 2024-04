Mercedes-Werkserweiterung in Kecskemét im Plan

Der Ausbau des Mercedes-Werks in Kecskemét in Zentralungarn verläuft nach Plan, so der Außen- und Handelsminister am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition in Höhe von 400 Milliarden Forint (1 Mrd. EUR) wird die Kapazität des Werks verdoppeln und „Ungarns Gewicht bei der Gestaltung der modernen Automobilproduktion erhöhen“, erklärte Péter Szijjártó auf Facebook. Die Produktion in einer Fahrgestellfertigung und einem Montagewerk soll Ende 2025 anlaufen und neue Arbeitsplätze schaffen, so Szijjártó. Er sagte auch, dass Jörg Burzer, das für den Bereich Produktion, Qualität und Supply Chain Management zuständige Vorstandsmitglied, die ungarischen Arbeitskräfte und das betriebliche Umfeld gelobt habe.