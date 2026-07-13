Mercedes-Benz weiht Erweiterung für die Elektro-C-Klasse in Ungarn ein

Der deutsche Automobilhersteller Mercedes-Benz hat am Montag eine Erweiterung seines Produktionsstandorts in Kecskemét (Zentralungarn) eingeweiht, um die Produktion des Elektro-Modells der C-Klasse aufzunehmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Ministerpräsident Péter Magyar fuhr gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Mercedes-Benz Gruppe, Ola Kallenius, in einem Elektrofahrzeug zum Ort der Feierlichkeiten. Auf dem Weg dorthin erklärte Magyar, das Ziel sei es, die Produktion am Standort Kecskemét von über 100.000 Fahrzeugen pro Jahr auf bis zu 350.000 zu steigern, während die Mitarbeiterzahl von 5.000 auf 9.000 bis 10.000 ansteigen könnte. Mit der Einweihung der neuen Produktionskapazitäten werde das Werk zum größten Standort von Mercedes-Benz in Europa und zum zweitgrößten weltweit, fügte er hinzu.