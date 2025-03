Ungarn und Vietnam wollen strategische Zusammenarbeit auf Kernenergie ausweiten

Ungarn und Vietnam werden ihre strategische Zusammenarbeit auf den Bereich der Kernenergie ausweiten, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Hanoi – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Gesprächen mit seinem vietnamesischen Amtskollegen Bui Thanh Son sagte Szijjártó, die Zusammenarbeit könne sich auf die Bereiche Technologie und Ausbildung erstrecken, da Vietnam ein Atomenergieprogramm vorantreibe. Szijjártó fügte hinzu, dass viele vietnamesische Nuklearingenieure bereits in Ungarn studiert hätten und dass diese Zahl in Zukunft in die Hunderte gehen könnte. Szijjártó sagte, dass der bilaterale Handel zwischen Ungarn und Vietnam in 2025 auf über 1 Mrd. USD ansteigen könnte, angekurbelt durch Importe von Elektronikartikeln aus Vietnam und ungarische Exporte von Gesundheits-, Lebensmittel- und Verteidigungsprodukten. Er verwies auf die Lieferung von einem Dutzend Flugzeugen durch einen ungarischen Hersteller an die vietnamesische Luftwaffe sowie auf die Rolle der ungarischen Pharmaunternehmen Richter und Egis auf dem vietnamesischen Markt für Arzneimittel. Szijjártó kündigte die Eröffnung eines Konsulats in der Hafenstadt Haiphong an und betonte, wie wichtig persönliche Kontakte für den Aufbau von Beziehungen zum gegenseitigen Nutzen seien. Ungarn setze auf Konnektivität und globale Zusammenarbeit, nicht auf Blöcke, fügte er hinzu.