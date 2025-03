Erfrischungsgetränkehersteller Marka belebt Marke Traubisoda wieder

Der ungarische Erfrischungsgetränkehersteller Marka Üdítőgyártó Kft. hat mit der Abfüllung von Traubisoda begonnen, nachdem er eine Vereinbarung mit dem Eigentümer der in den 1970er und 80er Jahren beliebten lokalen Marke unterzeichnet hatte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Marka hat die Produktion am Dienstag feierlich an seinem Standort in Felsőlajos (Zentralungarn) aufgenommen. Der Eigentümer und Geschäftsführer von Marka, Tibor Pécskövi, erklärte, das Unternehmen wolle weitere ungarische Marken in sein Portfolio aufnehmen. Marka ist mit einem Marktanteil von über 15 Prozent der zweitgrößte Anbieter von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken in Ungarn. Die 2017 fertiggestellte Abfüllanlage in Felsőlajos hat eine Produktionskapazität von 290 Millionen Einheiten pro Jahr. András Tállai, Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, sagte, Marka werde für die Herstellung von Traubisoda ausschließlich auf lokale Lieferanten zurückgreifen. Laut öffentlichen Aufzeichnungen erzielte Marka im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von 19,2 Mrd. Forint. Davon entfielen 1,6 Milliarden Forint auf Exporte.