Ungarn und die Slowakei unterzeichnen Abkommen über nukleare Zusammenarbeit

Ungarn und die Slowakei werden ein Abkommen über die Zusammenarbeit in der Nuklearindustrie unterzeichnen, um die Beteiligung an nuklearen Entwicklungsprojekten zu koordinieren, die auf die Anwendung der neuesten Technologien abzielen, sagte der ungarische Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó in Bratislava – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Angaben des Außenministeriums wird Szijjártó das Abkommen am Mittwoch mit seinem slowakischen Amtskollegen Peter Dovhun unterzeichnen. Die Erhöhung der Kapazität von Kernkraftwerken sei der beste Weg zur Lösung der europäischen Energiekrise, da sie große Mengen an billiger und sicherer Energie bereitstellen, sagte der Minister. Szijjártó sagte jedoch, dass „es ernsthafte ideologisch und politisch motivierte Bestrebungen gibt, die Kernenergie zu benachteiligen und Länder, die weitgehend von der Kernenergie abhängig sind, von der Nutzung dieser Option abzuhalten“. Er nannte beispielsweise Ungarn und die Slowakei als Länder, für deren Energiesicherheit die Kernenergie entscheidend sei. „Ein Ausstieg aus der Kernenergie würde unseren nationalen Interessen zuwiderlaufen“, sagte Szijjártó.