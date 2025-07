Szijjártó: Ungarn und Frankreich wollen Zusammenarbeit in strategischen Bereichen weiter verstärken

Die Zusammenarbeit in der Nuklearindustrie, der Schutz der europäischen Landwirte und die Entwicklung der Verteidigungsindustrie sind strategische Bereiche von Bedeutung im Kontext der „bereits äußerst engen“ Beziehungen zwischen Ungarn und Frankreich, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Donnerstag in Paris – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Gesprächen mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Noel Barrot sagte er, beide Seiten seien sich einig über die Bedeutung der Wahrung der nationalen Souveränität, der Wiederherstellung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und der Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie. Darüber hinaus einigten sie sich auf den Schutz der europäischen Landwirte und der Landwirtschaft und fügten hinzu, dass „eine Diskriminierung der Kernenergie inakzeptabel ist”. Während die Europäische Kommission den Landwirten die ihnen zustehenden Mittel „vorenthalten will”, seien sich Frankreich und Ungarn „einig, dass Landwirte und Landwirtschaft nicht auf dem Altar finanzieller Erwägungen geopfert werden dürfen”, sagte er. Szijjártó machte seinem Amtskollegen klar, dass Ungarn den Vorschlag der Kommission für den EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre „unter keinen Umständen” unterstützen werde, da es „inakzeptabel” sei, den Landwirten einen Großteil der Mittel vorzuenthalten.

In Bezug auf die Verteidigungsindustrie sagte er, die bilaterale Zusammenarbeit sei „eng und fruchtbar“ geworden, und verwies auf die Lieferung der letzten Tranche von 36 Hubschraubern, die für die ungarische Luftverteidigung von entscheidender Bedeutung sind, sowie auf ein neues Werk in Ungarn zur Herstellung von Teilen für Airbus-Hubschrauber. Szijjártó erwähnte auch die Zusammenarbeit in der Raumfahrtindustrie und verwies auf die enge Zusammenarbeit zwischen ungarischen Unternehmen und dem französischen Raumfahrt- und Luftfahrtunternehmen Thales. Der französische Außenminister und Szijjarto vereinbarten laut einer Erklärung des Ministeriums, die ungarisch-französische Zusammenarbeit in diesen Bereichen weiter auszubauen. Der Minister bezeichnete dies als „gute Nachricht“ und erklärte, dass Frankreich als Mitglied der G7 und „eines der stärksten Länder Europas“ gemeinsame Ziele und Interessen in Bereichen von strategischer Bedeutung für Ungarn habe.