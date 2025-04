Bóka: EP „greift Ungarn erneut an“

Das Europäische Parlament „greift Ungarn erneut an“, sagte der Minister für EU-Angelegenheiten am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Gesetzesänderungen und ihre Auswirkungen auf die Grundrechte“ in Ungarn stünden am Mittwoch auf der Tagesordnung des Europäischen Parlaments, sagte János Bóka in einer Erklärung und fügte hinzu, dass niemand von der ungarischen Regierung zu der Debatte eingeladen worden sei. Außerdem habe die polnische EU-Ratspräsidentschaft, die sich mit der Debatte befasst, es versäumt, die Regierung im Vorfeld zu konsultieren, fügte er hinzu. Bóka sagte, er habe heute einen Brief an seinen polnischen Amtskollegen geschickt und gefragt, warum gerade Ungarn „angegriffen“ werde. Er sagte, die Regierung schütze die wichtigsten Interessen der Kinder und die nationale Souveränität des Landes vor ausländischer Einmischung, während sie gleichzeitig auf der Transparenz der Finanzierung von NGOs bestehe. „Wir müssen offen darüber sprechen: Wer steht auf der Seite der Kinder, der nationalen Souveränität und der Transparenz? Alles andere ist nur ein politischer Zirkus“, hieß es in der Erklärung.