Bóka: Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn „ein Instrument der politischen Hysterie“

Die zum 8. Mal stattfindende Anhörung Ungarns im Rahmen des Artikel 7-Verfahrens sei „weiterhin ein Instrument der politischen Hysterie und des Drucks“ auf die Regierung, sagte der Minister für EU-Angelegenheiten am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Vor einem Treffen der EU-Minister in Brüssel sagte János Bóka, die ungarische Regierung strebe einen „offenen und ehrlichen Dialog“ an und werde sich konstruktiv daran beteiligen. „Bislang haben wir auf jede Frage und jeden Kommentar geantwortet, und das ist auch heute meine Absicht“, fügte er hinzu. Boka sagte, dass die heutige Sitzung nur eine Anhörung sein werde, „ohne verfahrenstechnische Maßnahmen wie die Aussetzung der Stimmrechte Ungarns“. „Die Tagesordnung lässt dies nicht zu“, fügte er hinzu.

In der Zwischenzeit erklärte der Minister, dass die ungarische Regierung eine jüngste Erklärung der amtierenden polnischen Präsidentschaft des Europäischen Rates über die demokratische Widerstandsfähigkeit Europas „entschieden zurückweist“. Er sagte, die Erklärung sei ein Versuch, eine Rechtsgrundlage für die europäischen Institutionen zu schaffen, um sich in die demokratischen Entscheidungsprozesse der Mitgliedstaaten einzumischen. Das Dokument interpretiere die Rolle der zivilen Organisationen in demokratischen Gesellschaften falsch, betonte Bóka. „Zivilorganisationen sind keine verfassungsmäßigen Institutionen und auch keine politischen Parteien … daher lehnen wir jeden Versuch ab, zivile Gruppen zu benutzen, um die Legitimität demokratischer Institutionen zu untergraben oder sich in Wahlprozesse einzumischen“, sagte er. Außerdem werde in der polnischen Erklärung „nicht genügend Wert auf die Transparenz dieser Organisationen gelegt, insbesondere in Bezug auf die EU-Finanzierung“, sagte er und fügte hinzu, dass Ungarn ein Veto gegen die Erklärung einlegen werde.