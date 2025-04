Veronika Varga-Bajusz: Ungarische Berufsbildung ist auch auf internationaler Ebene hervorragend

Die ungarische Berufsbildung biete hervorragende praktische und theoretische Kenntnisse auf internationalem Niveau, sagte die Staatsministerin für Hochschulbildung, Berufs- und Erwachsenenbildung und Jugend des Ministeriums für Kultur und Innovation (KIM) am Dienstag in Debrecen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Anlässlich der Einweihung der renovierten Turnhalle der Fach- und Berufsschule für Handel und Gastgewerbe des Berufsbildungszentrums Debrecen (DSzC) sagte Veronika Varga-Bajusz, dass das Bildungswesen in den letzten Jahren erfolgreich reformiert worden sei, wobei die Reform der Berufsbildung einen wichtigen Teil davon darstelle. Es reicht jedoch nicht aus, eine große Anzahl von Ausbildungskursen anzubieten, auch die Qualität dieser Kurse muss auf das richtige Niveau angehoben werden. Dazu ist es unerlässlich, nicht nur die Bildungsfachleute, sondern auch die Wirtschaftsakteure in die Berufsausbildung einzubeziehen, denn sie sind diejenigen, die die Bedürfnisse des Marktes und die einzuführenden Innovationen am besten kennen, fügte die Staatssekretärin hinzu.