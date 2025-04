Mehr als 115.000 Menschen sammeln in diesem Jahr Müll bei der TeSzedd!-Kampagne

Mehr als 115.000 Menschen nehmen in diesem Jahr an Ungarns größter Müllsammelaktion, der TeSzedd!-Kampagne, teil, siebentausend mehr als im letzten Jahr, sagte die Staatssekretärin für Umwelt des Energieministeriums (EM) am Donnerstag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Anikó Raisz sagte anlässlich der TeSzedd!- und der Frühjahrsputz-Kampagne im Anschluss an eine vom EM und dem Staatssekretariat für aktives Ungarn des Ministerpräsidentenbüros gemeinsam organisierte Müllsammlung, dass die TeSzedd!-Kampagne vom 7. bis 13. April parallel zur Nachhaltigkeitswoche laufen werde. Sie betonte, wie wichtig es sei, Kinder in das Programm einzubeziehen, an dem in diesem Jahr Hunderte von Schulen teilnehmen. Sie sagte, wenn Kinder von klein auf lernen, „wie viel Arbeit es macht, unsere Umwelt zu säubern: den Park, den Wald, den Straßenrand oder die Städte, im Vergleich zu dem, was passiert wäre, wenn wir den Müll nicht weggeworfen hätten“, sei es wahrscheinlicher, dass sie später aufhören, ihn wegzuwerfen. Dies ist eine der Schlüsselbotschaften dieser Bewegung“, sagte die Staatssekretärin.