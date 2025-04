Dekontaminierung von MKS-betroffenen Betrieben soll am Samstag abgeschlossen werden

Die Dekontaminierung von Betrieben in Ungarn, die von Ausbrüchen der Maul- und Klauenseuche betroffen sind, könnte bis Samstag abgeschlossen sein, sagte Landwirtschaftsminister István Nagy am Donnerstag in Mosonmagyaróvár (Nordwestungarn) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach einer Sitzung des operativen Korps für Tiergesundheit sagte Nagy, dass in den Betrieben in Darnózseli und Dunakiliti noch immer Rinder gekeult würden, während in zwei weiteren nahe gelegenen Betrieben Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt würden. Es seien keine neuen Ausbrüche der Krankheit festgestellt worden, fügte er hinzu. Nagy sagte, man habe die Bemühungen verstärkt, die Quelle der Ausbrüche in Ungarn zu ermitteln. Er fügte hinzu, dass die Möglichkeit, dass es sich bei dem Virus um ein synthetisches Virus handelt, auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen nicht ausgeschlossen werden kann. Nagy sagte, es sei eine „große Sache“, dass die MKS in keinem der ungarischen Schweinezuchtbetriebe nachgewiesen worden sei.